Spagnola Natruly cresce in Italia e si allea con Foorban

In questi giorni Natruly ha raggiunto un accordo con l'italiana Foorban - in cui detiene una piccola quota la fashion blogger Chiara Ferragni - entrata nel mercato della pausa pranzo con un modello inedito organizzato per controllare tutto il processo, dalla produzione alla consegna, con l'obiettivo di rendere semplice mangiare sano sul posto di lavoro. Foorban inserisce i prodotti Natruly - con ordini di circa 4 mila pezzi al mese - nei menù che propone per un'alimentazione sana anche in ufficio. "L'accordo con Foorban è un ulteriore attestato per i nostri prodotti in termini di gusto, qualità e salubrità, un risultato importante soprattutto in una fase in cui il dramma della guerra in Ucraina sta stravolgendo le regole, inducendo i buyer a concentrarsi esclusivamente sulle contrattazioni con gli attuali fornitori per calmierare gli aumenti consistenti delle materie prime, senza dare più spazio e attenzione a potenziali a nuovi inserimenti, opportunità o brand" spiega Niklas Gustafson, fondatore di Natruly insieme a Octavio Laguía..

La rete di vendita in Italia, partita alla fine dello scorso anno con accordi con alcuni dei principali player del settore salutistico, come Macrolibrarsi, Sorgente Natura, Numeri Primi, Naturplus, Melaverde Bio, si è allargata rapidamente a Vitamin Center e Probios, rispettivamente riferimenti dell'alimentazione per gli sportivi e biologica. Le vendite hanno superato le aspettative e l'entusiasmo dei consumatori sta spingendo l'attenzione di numerose grandi catene verso il brand spagnolo.

