Senza acqua e senza cibo: pappagallo salvato dai vigili

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Un pappagallo è stato salvato da polizia municipale e vigili del fuoco di Torino. Il volatile si trovava su un balcone di un appartamento, al terzo piano di un palazzo di via Verolengo, lasciato senza cibo e senza acqua dal proprietario, che era partito per le vacanze. A chiamare la polizia municipale un residente che ha notato il pappagallo sotto il sole. I 'civich' hanno così chiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che sono entrati nell'appartamento in soccorso dell'animale, affidato poi alle cure del Centro animali non convenzionali, il Canc, di Grugliasco. (ANSA).