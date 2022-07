Nasce app Onyon, menu digitale al pub o al ristorante

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Migliorare la gestione degli ordini di pub, ristoranti e caffetterie, riducendo i tempi di attesa del cliente e aumentando scontrino medio e fatturato: è questo l'obiettivo di Onyon (On your own), che agevola il lavoro di camerieri e gestori, permettendo ai clienti di ordinare e pagare al tavolo direttamente dal proprio smartphone in totale autonomia e in qualsiasi momento. Onyon è nata a Torino nel 2020: è stata attivata in oltre 100 locali tra Torino e Milano e oggi punta all'espansione su scala nazionale.

L'applicativo nasce per affiancarsi al lavoro dei camerieri e migliorare l'esperienza in store e le performance del locale: evitando le attese, facilita non solo gli ordini ma soprattutto i riordini (fino a un +22% stimato), in particolare quando il locale è affollato e lo staff non riesce a gestire adeguatamente tutte le richieste, portando così ad aumentare lo scontrino medio (+12% stimato) e il fatturato, agevolando anche il turnover dei tavoli.

L'iniziativa nasce dall'idea dell'imprenditore seriale Marco Actis e della co-founder Paola Lombardi, coppia ben collaudata come ceo e coo che nel 2018 ha portato a una exit in favore di un gruppo internazionale la startup del last mile delivery Pony Zero, "Da circa 10 anni a questa parte abbiamo vissuto da vicino il settore Food & Beverage tramite i servizi di food delivery che offrivamo con Pony Zero, ed oggi abbiamo voluto mettere quell'esperienza e quella rete di contatti a servizio di un nuovo modo di ordinare che abbiamo chiamato Onyon", spiega il ceo Marco Actis. (ANSA).