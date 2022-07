Ucraina: orfani di Mariupol a Castellamonte

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - Sono 26 i bambini orfani ucraini, di età compresa tra gli 8 e i 14 anni, arrivati a Castellamonte direttamente dalla Polonia, dove si erano rifugiati dopo essere scappati dall'inferno dell'orfanotrofio di Mariupol. I ragazzi alloggiano nella palestra adeguatamente attrezzata, in camerette da due posti, mangiano e giocano in oratorio nell'Estate Ragazzi che è diventata internazionale. La mobilitazione scatenata dal parroco, don Angelo, ha coinvolto molte persone che si sono date da fare per le necessità del soggiorno.

Giovedì 14 luglio, Gianfranco Furlan della Sezione Anvvf Torino e Marco Varvelli del Comitato Provinciale Unicef, si sono recati a Castellamonte portando, a nome delle due associazioni, un concreto aiuto per le necessità più impellenti dei ragazzi e doni per rendere più piacevole il loro soggiorno: indumenti, quaderni, pennarelli e giochi da tavolo. (ANSA).