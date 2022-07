Oltre 50.000 a Collisioni Festival

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - Un grande ritorno per Collisioni ad Alba, dal 9 al 17 luglio, con un'edizione che chiude - sottolineano gli organizzatori - con numeri mai raggiunti prima, dopo due lunghi anni di attesa per la chiusura dei concerti, delle attività sportive e scolastiche a causa del Covid. Oltre 50 mila ragazzi e ragazze sono arrivati da tutta Italia per le 4 serate di festival in 2 location. Protagonisti 10 grandi artisti ospiti, portavoce delle giovani generazioni: Blanco preceduto dal live di Gianmaria, Pinguini Tattici Nucleari anticipati da La Rappresentante di Lista, e ancora Madame, Tananai, Sangiovanni, Frah Quintale e Coez per la serata 'Tutto Normale' organizzata con Banca D'Alba, con oltre 5 ore non stop di live sul palco. Gran finale con Valerio Lundini accompagnato dalla band I Vazzanikki che ha chiuso il festival, al Teatro Sociale Busca di Alba, dopo i concerti avvenuti nella grande arena di Piazza Medford di Alba, nuova location. "Affrontare una nuova location, specie con numeri così stellari, è sempre un grande rischio. Vincere questa sfida era doppiamente importante. Perché eravamo fermi da due anni sugli eventi di massa. E perché era la prima volta in quel luogo.

Soltanto grazie al sostegno della prefettura, della questura e di tutte le forze dell'ordine, al lavoro di squadra siamo riusciti nell'impresa, dimostrando le potenzialità di una nuova venue per gli spettacoli da grandi numeri che ad Alba e in provincia di Cuneo prima d'ora non si erano mai svolti" commenta Filippo Taricco, direttore artistico di Collisioni Festival.

"L'entusiasmo degli spettatori, il coinvolgimento di tanti giovani e la grande affluenza di pubblico in città ha portato un grande valore ad Alba, sia in termini di impatto turistico e commerciale, che in senso culturale e ricreativo per la città.

Lo sforzo per realizzare questo grande evento è stato enorme, ma il risultato ripaga ampiamente il lavoro svolto in modo serio e determinato" aggiungono il sindaco di Alba Carlo Bo e l'assessore al Turismo Emanuele Bolla. (ANSA).