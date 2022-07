AstiMusica 2022 chiude con 17 mila presenze

Circa 17mila presenze complessive per le due settimane del festival AstiMusica 2022, concluso ieri e che ha visto salire sul palco allestito in piazza Cattedrale ospiti come Gianluca Grignani, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Simone Cristicchi e Amara e tanti altri. "Un grande successo in un momento molto difficile, ma ho sempre detto che i numeri non sono tutto e lo ribadisco anche oggi. - commenta il direttore artistico, Massimo Cotto - Quello che conta, nell'arte, è far star bene la gente, renderla felice, farla tornare a casa contenta. Questo è il compito di un direttore artistico. In 25 anni ci siamo riusciti quasi sempre".

Una soddisfazione condivisa dal sindaco di Asti, Maurizio Rasero e dall'assessore alla Cultura, Paride Candelaresi: "È stata un'edizione importante, perché quella della ripresa, e soprattutto necessaria per organizzare le prossime edizioni", dicono. (ANSA).