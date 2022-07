Apre il Caffè dell'Orologio, il Piemonte non solo nel piatto

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - Anche Torino, come molte città, ha finalmente il suo Caffè dell'Orologio, luogo di incontro dietro a un nome comune - un po' come i Bar Roma o i Bar Sport - che racconta le storie e le abitudini delle persone che lo animano.

Situato in via Morgari 16/A, di fronte al palazzo nel cuore del quartiere multietnico di San Salvario in cui abitò Natalia Ginzburg, che di quella casa parla nel suo 'Lessico Famigliare', dalla prossima settimana accoglierà i clienti dall'ora di pranzo a quella dell'aperitivo tra autentici sapori piemontesi ed eccellenze del territorio.

Il Caffè dell'Orologio è un racconto che si dipana davanti agli occhi, dentro e fuori dal piatto. A fare da comune denominatore è la cultura del Piemonte che qui si fa cibo, vino, profumi, sapori, ma anche parole, pittura e arte appesa al chiodo. L'atmosfera accogliente è quella delle osterie di una volta, in chiave moderna. Anime del locale sono i tre soci - e amici - Elisabetta Desana, chef, Blue Bongiorno e Lorenzo Coscia, responsabili di sala e di vendita. L'amore per il territorio, insieme alla ricerca e cura delle materie prime e dei prodotti locali, sono gli ingredienti di un'offerta che vuole far assaporare il meglio della cucina piemontese. Dalle lumache al vitello tonnato alle sorprendenti proposte di vini della Valsusa o dei Colli Tortonesi, da gustare fra gli arredi di arte piemontese: l'amore sincero per il territorio che si manifesta in diverse forme. (ANSA).