Sciopero aereo, a Caselle cancellati 20 voli

(ANSA) - TORINO, 17 LUG - Sono già 20 i voli cancellati all'aeroporto di Torino Caselle per lo sciopero dei controllori di Enav e dei piloti di alcune compagnie low cost. Dieci in partenza, il primo dei quali era previsto alle 13:45 con destinazione Siviglia, e poi Barcellona, Bari, Valencia, Lamezia Terme, Alghero, ancora Barcellona, Cagliari, Catania e Roma, quest'ultimo alle 19.15. Cancellati anche 10 voli in arrivo, dalle stesse città e dall'isola di Corfù.

I voli cancellati allo scalo torinese sono di Ryanair, Wizz Air, Vueling e Ita. (ANSA).