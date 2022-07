'Galleggia non Galleggia', 90 nella goliardica sfida

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 17 LUG - Una novantina le barche iscritte oggi, 12 in più rispetto all'ultima edizione disputata, nel 2019 a Casale Monferrato, a 'Galleggia non Galleggia', goliardico evento a cura degli Amici del Po. In acqua 250 persone - il concorrente più vecchio Severino, 75 anni; la più giovane Matilde di 9 - circa 5mila gli spettatori, nonostante le alte temperature. Coinvolte 85 persone, tra organizzatori e sicurezza, compresi 16 operatori della Croce Rossa per distribuire acqua. Usati 2,5 chilometri quadrati di cartone e 25 lineari di scotch per realizzare le barche. Per la prima volta, in 6 edizioni, tutto il cartone sarà riciclato. Elisa Corda - atleta di powerlifting, che punta ad andare alle Paralimpiadi - ha consegnato un premio speciale a 'Scassati e Felici', con a bordo un disabile che pratica nuoto (ha remato con le braccia).

Durante la giornata anche una proposta di matrimonio. (ANSA).