Continua gran caldo, frutta cuoce sugli alberi

(ANSA) - TORINO, 17 LUG - Correnti di aria da est hanno portato qualche pioggia oggi nel Torinese e in provincia di Cuneo. Le stazioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno registrato 17.6 mm di pioggia nel centro di Torino, ai Giardini Reali, e in provincia 12.6 mm a Pino e 11.6 a Santena. A Bra (Cuneo) 5.6 mm, una spruzzata anche a Villanova Solaro, 1.2 mm e poche gocce a Brossasco e Sampeyre.

Ma sono stati casi sporadici, nel resto della regione non è piovuto e il termometro è tornato a salire a 35 gradi.

E il caldo africano sta 'cuocendo' i frutteti e gli orti con perdite che in alcune zone, da nord a sud Italia. arrivano al 70% del raccolto, dai peperoni ai meloni, dalle angurie alle albicocche, dai pomodori alle melanzane che non riescono neppure a crescere. "Le scottature da caldo - spiega la Coldiretti - danneggiano in maniera irreversibile frutta e verdura, fino a renderle invendibili. Si cerca di anticipare il raccolto quando possibile o si provvede al diradamento dei frutti sugli alberi, eliminando quelli non in grado di sopravvivere, per cercare di salvare almeno parte della produzione". (ANSA).