Ai 4.500 del Monte Rosa sfiorati i 5 gradi

(ANSA) - TORINO, 17 LUG - Continuano a salire le temperature anche in altissima quota in Piemonte: ai 4.554 metri della Capanna Margherita, rifugio sulle cime del Monte Rosa, il termometro ha toccato oggi i 4,9 gradi, otto decimi in più rispetto al massimo registrato tre giorni fa. Ieri si era fermato a 3.1. Ma non si tratta del record: l'11 settembre 2018, sul Monte Rosa erano stati raggiunti 8.5 gradi.

Nel massiccio del Gran Paradiso, ai 3.272 della Gran Vaudala, sopra Ceresole Reale (Torino), la massima registrata da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha toccato oggi gli 11,5 gradi. (ANSA).