Precipita sulla falesia, salvato da Soccorso Alpino

(ANSA) - TORINO, 16 LUG - Doppio intervento del Soccorso Alpino questa mattina a Ceresole Reale. Il primo alla base della parete del Sergent, per un escursionista 69enne, originario del Venezuela, precipitato nel corso dell'ascensione alla falesia.

Cadendo, l'uomo si è procurato la frattura di entrambe le gambe.

Il compagno che era con lui ha subito allertato i soccorsi.

L'equipaggio del 118 ha prelevato l'infortunato e lo ha trasportato al Cto. In seguito, nel primo pomeriggio, secondo intervento per un escursionista colto da un malore lungo il sentiero verso la Ca' Bianca. Anche in questo caso è intervenuto l'elisoccorso che ha recuperato l'uomo e lo ha condotto in ospedale. (ANSA).