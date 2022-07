Diritti: Luxuria, serve parlamento meno omofobo

(ANSA) - ASTI, 16 LUG - Oggi ad Asti è il giorno del Pride, madrina Vladimir Luxuria. "Bisogna fare cose a livello locale: tutti gli enti devono fare passi avanti per una vera e propria rivoluzione. - ha detto alla partenza del corteo - A livello nazionale vorremmo un parlamento meno omofobo, che possa tutelare tutti con leggi che prevedono aggravante per atti di violenza". "Non credo che questo governo possa fare grandi cose in questo senso. Vorremmo un Governo coraggioso, che sia in grado di dire dei chiari sì e dei chiari no. Dobbiamo assicurare - ha aggiunto Luxuria - anche agli adolescenti un mondo in cui non si debba essere obbligati a lasciare il proprio paese per orientamenti sessuali". (ANSA).