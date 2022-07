Nocciola, Cortemilia prepara la Fiera di fine agosto

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - Cortemilia, capitale della Nocciola Tonda Gentile del Piemonte, ospiterà dal 20 al 28 agosto la tradizione Fiera nazionale dedicata a questo pregiato prodotto dell'Alta Langa.

Il taglio del nastro avverrà sabato 20 alle 17 davanti al Municipio, seguiranno in serata concerto, spettacolo pirotecnico e ballo in piazza a partire dalla mezzanotte. Domenica 21 il borgo aprirà alle bancarelle con i prodotti tipici del territorio, ma ci saranno anche una sfilata in costume con sbandieratori, e alle 18 partiranno gli aperitivi culturali con presentazione di libri alla presenza degli autori. La settimana prevede anche mostre, spettacoli teatrali ed esibizioni musicali, con Francesco Renga ospite d'onore il 26 agosto.

"Cortemilia - ha rimarcato Cirio - è la capitale della nocciola, un risultato raggiunto con impegno e determinazione.

Quest'anno incrociamo tutti le dita perché solo fra qualche tempo scopriremo gli effetti della siccità: i fiori ci sono stati, ma non sappiamo se la scarsità d'acqua comprometterà la formazione piena del frutto. La nocciola piemontese è migliore di tutte, dobbiamo lavorare per farlo sapere: la Regione, anche grazie al Pnrr, continuerà a sostenerla". (ANSA).