Inclusione e accessibilità, nasce portale "Roero per tutti"

(ANSA) - CUNEO, 15 LUG - Un portale web per scoprire l'accessibilità di un ristorante o un sito turistico, e valutarlo in base alle proprie necessità. E' stato presentato a Piobesi d'Alba (Cuneo) il progetto d'inclusione 'Roero per tutti', promosso dall'Unione Colline del Riddone, rappresentata dai Comuni di Piobesi d'Alba e Corneliano d'Alba, su ideazione dello StudioEco Architettura di Alba. L'iniziativa prevede diverse azioni, e tra le prime c'è la creazione della piattaforma su cui vengono indicate le caratteristiche di accesso di un'attività commerciale, un ristorante, o anche un sito architettonico, artistico e paesaggistico; l'utente potrà valutarlo in base alle diverse esigenze dettate dalle diverse disabilità, ad esempio motoria, visiva o cognitiva. Il visitatore potrà programmare il proprio viaggio o la gita fuori porta evitando 'sorprese'. Destinatari del progetto sono anche anziani o famiglie con bambini. "Roero per Tutti - commenta la curatrice Silvana Pellerino - cerca di trasformare la percezione di un problema in opportunità e visione. L'Unione crede di poter offrire uno strumento nuovo per l'accoglienza turistica, a cui va affiancata la formazione specifica sull'accoglienza, e l'analisi patrimonio storico artistico e dei sentieri". (ANSA).