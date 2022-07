Governo: Gay, auspichiamo prevalga senso di responsabilità

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - "In un momento già di grande incertezza assistiamo con preoccupazione agli sviluppi politici di queste ore. L'emergenza del contesto internazionale, con la crisi innescata dal conflitto in Ucraina, e gli impegni assunti dal Governo, richiedono la massima consapevolezza da parte di tutte le forze politiche. Altrimenti i rincari energetici e delle materie prime, l'inflazione tornata a correre erodendo il potere d'acquisto e le tensioni sui mercati, renderanno critica questa fase". Lo ha detto il presidente di Confindustria Piemonte, Marco Gay, che è intervenuto all'evento Digital Magics sull'Innovazione a Saint Vincent.

"Ecco perché auspichiamo prevalga un senso di responsabilità per il bene del Paese, delle imprese e delle famiglie. Davanti a noi abbiamo obiettivi non rinviabili, dalla gestione dell'emergenza energetica all'implementazione del Pnrr, dalla legge di bilancio 2023 alle riforme strutturali, su cui non possiamo sprecare ulteriormente prezioso tempo", afferma Gay.

(ANSA).