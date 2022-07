Turismo: nasce nuovo Osservatorio del Biellese

(ANSA) - BIELLA, 14 LUG - E' stato presentato il nuovo Osservatorio turistico del Biellese, un progetto frutto del protocollo d'intesa tra VisitPiemonte-Regional Marketing and Promotion, Unioncamere Piemonte, Atl Biella Valsesia Vercelli e Fondazione Biellezza, con lo scopo di andare alla scoperta delle strategie di mercato. "Il nuovo Osservatorio - ha ribadito Paolo Zegna, presidente di Biellezza - rappresenta un punto di svolta per il Biellese, che ha avviato un percorso di cambiamento socio-economico in cui il turismo assume un ruolo centrale".

I movimenti turistici in provincia, è stato ricordato durante la presentazione, rappresentano circa il 2% dei movimenti turistici regionali, e nel 2021 hanno registrato oltre 81.000 arrivi e circa 189.000 pernottamenti. La maggior parte dei turisti provengono dall'Italia, a partire dal turismo interno regionale fino alla Lombardia e Emilia Romagna. I principali Paesi esteri di provenienza sono Germania, Svizzera, Francia, Paesi Bassi. "La Regione - ha sottolineato l'assessore regionale Vittoria Poggio - sostiene questa collaborazione, che ha permesso di costituire un gruppo di lavoro divenuto "luogo" importante per l'interpretazione del turismo del Biellese e per la programmazione strategica". (ANSA).