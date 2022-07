Protesta tassisti in piazza a Torino, auto introvabili

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - Oltre duecento tassisti manifestano oggi a Torino occupando con le loro auto l'intera piazza Vittorio Veneto, per protesta contro il Ddl concorrenza. Un blitz che rientra nelle azioni di questi giorni di sciopero.

"Continueremo così fino a che non avremo risposte certe.

L'articolo 10 del Ddl deve essere stralciato. Siamo stanchi di non ricevere risposte e siamo pronti a bloccare le città". I tassisti sul piede di guerra si preparano ad altre iniziative "a sorpresa", annunciano.

Con la protesta i taxi oggi sono praticamente introvabili in tutta la città, stazioni ferroviarie comprese. (ANSA).