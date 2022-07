Iveco Group punta sull'Italia, la ricerca a Torino

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - Iveco Group conferma la centralità dell'Italia, dove riporterà la produzione di autobus, nella sua strategia di investimenti che ha al centro i pilastri chiave della Tecnologia, della Sostenibilità e delle Partnership. Lo hanno spiegato i vertici del gruppo durante i 'Beyond - Iveco Group Days', una settimana di eventi alle Ogr di Torino.

Assicura l'impegno del governo il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti e danno un giudizio positivo i sindacati.

"Vogliamo mostrare il nuovo Gruppo Iveco - ha spiegato l'amministratore delegato, Gerrit Marx - che comprende otto marchi, ciascuno leader internazionale riconosciuto nel proprio campo. Ci confrontiamo con le parti interessate e i partner mentre avanziamo insieme verso un futuro di emissioni zero.

Questa è la fase in cui mostrare la capacità del Gruppo Iveco di innovare sia i suoi prodotti sia l'offerta di servizi in un panorama in rapida evoluzione in cui dobbiamo comprendere il futuro del trasporto su strada, della mobilità urbana, powertrain e tecnologie emergenti, fabbriche intelligenti e modelli di business completamente nuovi, alcuni dei quali devono ancora essere scoperti".

"Torino è e sarà una città manifatturiera. Con i nuovi investimenti Iveco in Italia, e a Torino in particolare, abbiamo la straordinaria opportunità di rilancio di una produzione innovativa e attenta alla transizione ecologica e ai nuovi processi produttivi" ha sottolineato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. "Qui abbiamo tutto per produrre e per farlo nel migliore dei modi: formazione di alto livello, indotto di qualità sull'intera filiera automotive e una coesione istituzionale impegnata a creare le migliori condizioni per lo sviluppo e il lavoro". (ANSA).