++ Mise, 50 milioni a Torino per automotive e aerospazio ++

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - Prende il via il piano di rilancio dell'area di crisi industriale di Torino che il Ministero dello sviluppo economico agevola con 50 milioni di euro per le imprese. Dalle 12 del 25 luglio fino alle 12 del 20 settembre apre lo sportello online per gli incentivi. L'intervento rientra nell'ambito dell'Accordo di programma approvato lo scorso anno dal ministro Giancarlo Giorgetti che punta a sostenere gli investimenti produttivi nella filiera dell'automotive e dell'aerospazio, ma anche quelli legati alla trasformazione digitale e green della componentistica. "Abbiamo confermato gli impegni" commenta Giorgetti. (ANSA).