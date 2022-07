'Ogni Goccia conta', decalogo Agrion su consumo di acqua

(ANSA) - TORINO, 12 LUG - Dieci regole facili da applicare per risparmiare acqua, una priorità in questo 2022 segnato dalla gravissima siccità e da temperature elevate. "Ogni Goccia Conta" è il decalogo messo a punto dalla Fondazione Agrion, che si occupa di ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico per l'agricoltura piemontese. "L'ottimizzazione dell'utilizzo dell'acqua nel comparto agricolo - spiega Agrion - è oggi prioritaria per garantire l'equilibrio tra sostenibilità ambientale e sostenibilità economica, nell'ottica della salvaguardia degli ecosistemi agrari" Ecco quindi le buone pratiche fondamentali per ridurre il fabbisogno di acqua delle colture: dall'utilizzo di acqua di recupero del lavaggio di frutta e verdura all'applicazione dell'irrigazione a goccia, dalla copertura dei terreni per evitare l'evapotraspirazione all'irrigazione serale, alla riduzione dei passaggi sulle superfici coltivate per avere un suolo sano.

Nel frattempo Fondazione Agrion prosegue nella sua attività di ricerca che ha portato circa il 70% delle aziende frutticole piemontesi a utilizzare strumenti di irrigazione a goccia e che ha permesso negli ultimi anni di ridurre fino ad un 50% il consumo di acqua per alcune colture.

"Mettere in pratica queste azioni è utile, semplice ed economico ed è importante per non sprecare acqua, mai come oggi così preziosa - spiega Giacomo Ballari, presidente della Fondazione Agrion. Questi consigli devono però essere accompagnati da una continua ricerca di percorsi di sviluppo che garantiscano innovazione per il miglioramento della qualità dell'agricoltura.

Fondamentale anche la crescita economica, sociale e culturale degli addetti alle filiere, la formazione professionale, nonché uno sviluppo del sistema agricolo, con particolare riferimento alle interconnessioni con l'ambiente e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio piemontese". (ANSA).