Ied, in mostra la creatività delle nuove leve del design

(ANSA) - TORINO, 12 LUG - Centotrentasette lavori che raccontano il grande fermento creativo prodotto quotidianamente dallo Ied e invitano il pubblico a scoprire nuove leve del panorama italiano del design. E' l'obiettivo della mostra Ied Design Show_A Snapshot of Today, allestita nella storica sede dello Ied Torino di via San Quintino 39, che sarà aperta al pubblico dal 13 luglio al 30 settembre. I lavori - esposti nell'aula magna, nelle classi, nei laboratori, negli uffici e nei corridoi - sono stati realizzati da duecento studenti neodiplomati e diplomati dei corsi di Design, Moda, Arti visive e Comunicazione, selezionati dalle curatrici Sara Fortunati, direttore del Circolo del Design di Torino, e Benedetta Lenzi, manager culturale.

Lo Ied Design Show_A Snapshot of Today è uno spazio di narrazione che, muovendosi tra i molti linguaggi espressivi e le discipline del design che lo Ied alimenta con i suoi insegnamenti, lascia emergere il punto di vista e gli sviluppi progettuali di giovani designer. Il percorso si snoda tra abiti, campagne digitali, reportage fotografici, progetti di interni, gioielli, studi di identità visive, modelli di concept car, video, illustrazioni. "Ogni giorno, nelle aule e nei laboratori della nostra scuola, prendono forma i progetti degli studenti che sperimentano la visione del design da diverse angolazioni, grazie alla guida di docenti professionisti e alla collaborazione con il mondo delle imprese e delle istituzioni, che permettono loro di misurarsi continuamente con il sistema produttivo e culturale. Con questa mostra, desideriamo presentare al pubblico la complessità del contemporaneo, tradotta dagli studenti attraverso le loro progettualità. Ied Design Show_A Snapshot of Today è il ritratto collettivo di una generazione" spiega Paola Zini, direttore dello Ied Torino.

