Villa Saxer passa al Comune di Villafranca d'Asti

(ANSA) - ASTI, 11 LUG - Villa Saxer, dimora settecentesca, diventa proprietà del Comune di Villafranca d'Asti dopo la donazione degli eredi. L'atto di accettazione della è stato approvato dal Consiglio Comunale.

"Manterremo il nome di Villa Saxer e ci impegneremo perché il bene ricevuto sia utilizzato, per scopi culturali, in favore della cittadinanza di Villafranca", dice il sindaco Anna Macchia. Ora la villa è inagibile: dovrà essere recuperata e restaurata.

Situata in regione Scarassera, la storica tenuta è stata abitata, nel tempo, dalle più importanti famiglie villafranchesi: Malabaila di Belotto, Mazzola, Goria, la cui figura più illustre è rappresentata da Giacomo Goria, vescovo di Vercelli dal 1611. L'immobile è costituito da tre piani. Il giardino si allarga per 900 metri quadri, mentre raggiungono un'estensione complessiva di 4.300 metri quadri i terreni agricoli e le parti a prato. (ANSA).