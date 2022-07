Carnevale estivo, a Novara 300 maschere da tutta Italia

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - Oltre 300 maschere, provenienti da tutta Italia, hanno partecipato al Carnevale estivo di Novara che ha festeggiato i 150 anni di 'Re Biscottino', la maschera locale ispirata al rinomato biscotto a base di farina, zucchero e uova; madrina dell'evento. Miss Italia 2021 Zeudi Di Palma Novara per la prima volta ha celebrato l'evento in piena estate, sfidando il caldo e le assenze legate alle ferie. Il carnevale doveva svolgersi a febbraio, ma le restrizioni imposte dalla pandemia avevano convinto gli organizzatori a rinviarlo.

Presenti oltre 70 delegazioni dei più importanti carnevali di Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Marche, Puglia, Campania, Sicilia e dalla città francese di Chalon-sur-Saône, grazie alla collaborazione dell'Associazione Gemellaggi presieduta dall'imprenditore Luca Pasi.

Il Carnevale estivo si è concluso con la consegna dei premi alla novaresità per gli anni 2021 e 2022. (ANSA).