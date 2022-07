Tecnologia e innovazione, accordo Regione Piemonte-Margalit

(ANSA) - TORINO, 10 LUG - Accordo tra la Ceipiemonte, società in house della Regione Piemonte e partecipata anche dal sistema camerale e dal mondo universitario, e Margalit Startup City Jerusalem, società di sviluppo economico regionale che costruisce centri internazionali tematici di innovazione in Israele e nel mondo. L'obiettivo dell'intesa, firmata oggi a Gerusalemme, è di incoraggiare la cooperazione business-to-business sui temi legati a tecnologia e innovazione tra le aziende piemontesi e le loro controparti in Israele.

Il Piemonte avrà a Gerusalemme uno spazio a disposizione delle istituzioni del territorio e delle delegazioni imprenditoriali che parteciperanno alle attività frutto della collaborazione fra i sottoscrittori e un canale privilegiato per favorire investimenti di aziende israeliane in Piemonte.

"Il percorso di collaborazione che la nostra Regione ha iniziato tempo fa con lo Stato di Israele - sottolinea l'assessore regionale alla Internazionalizzazione, Fabrizio Ricca - arriva a una svolta decisiva. Con l'apertura di un ufficio strategico a Gerusalemme, gestito da Ceipiemonte, le aziende del nostro territorio avranno un presidio stabile che potrà appoggiarle e aiutarle, favorendo la nascita di accordi commerciali con le realtà imprenditoriali di un Paese all'avanguardia in numerosi settori produttivi.

"Questo accordo - aggiunge Dario Peirone, presidente di Ceipiemonte - è un tassello importante per il nostro territorio e le nostre imprese, Israele è un Paese prioritario e strategico con cui dal 2018 abbiamo iniziato un percorso di scambio e confronto. Inoltre grazie all'accordo con Margalit si avvierà una collaborazione con un venture capital di caratura mondiale come Jvp. Il prossimo passo è una missione imprenditoriale già a metà settembre per il settore aerospazio organizzata nell'ambito del Progetto Integrato di Filiera che gestiamo su incarico di Regione Piemonte in occasione della partecipazione ad Aerospace & Defense Meetings Tel Aviv". (ANSA).