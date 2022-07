Juventus, centinaia di tifosi accolgono Pogba

(ANSA) - TORINO, 09 LUG - Paul Pogba è arrivato al J Medical di Torino per sottoporsi alle visite mediche. Il 29enne centrocampista francese, tornato alla Juventus dopo sei anni, è stato accolto da centinaia di tifosi in festa, alcuni dei quali recatisi al J Medical fin dalle primissime ore del mattino per avere la certezza di essere in prima fila all'arrivo del 'Polpo'.

Ora Pogba svolgerà i test di rito per poi unirsi al gruppo di Massimiliano Allegri che lunedì comincerà gli allenamenti collettivi. (ANSA).