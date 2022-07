Siccità: Vercelli, contrasto ai prelievi abusivi d'acqua

(ANSA) - VERCELLI, 08 LUG - Contrasto ai prelievi abusivi d'acqua dalla rete idrica nel Vercellese per combattere la siccità: questo il tema dell'incontro organizzato dalla Prefettura, in cui in particolare è stata affrontata la tematica dei prelievi abusivi da parte di soggetti privati, rispetto ai quali si è evidenziata la necessità di intensificare i servizi di controllo dei carabinieri forestali, attraverso l'attuazione di mirati interventi per l'accertamento di eventuali irregolarità nei prelievi che possano comportare sanzioni amministrative e configurare, nei casi più gravi, anche fattispecie aventi rilievo penale. Tali controlli saranno effettuati anche con l'impiego di elicotteri messi a disposizione dal nucleo elicotteri carabinieri di Volpiano, mediante sorvoli aerei.

È stata inoltre esaminata la situazione dei pozzi abbandonati presenti sul territorio, per i quali la Provincia sta effettuando un'approfondita ricognizione. E' stato concordato che in sede di eventuale autorizzazione all'utilizzo di tali fonti d'acqua vengano previsti campionamenti al fine di verificare la possibile presenza di agenti contaminanti. (ANSA).