Scioperi: Rsu confermano sciopero Trenord domenica

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Domenica 10 luglio le RSU di Trenord hanno deciso di confermare lo sciopero, "nonostante le aperture manifestate dall'azienda durante i numerosi incontri avuti per evitare un'ennesima agitazione in una giornata festiva, che in base alla normativa vigente non prevede l'attuazione di servizi minimi di garanzia". Lo si legge in una nota di Trenord.

Per tutta la giornata, in Lombardia i treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express - avvisa Trenord - potranno subire limitazioni e cancellazioni.

Per ordinanza del Prefetto di Novara, nonostante l'agitazione saranno garantite 12 corse Trenord per Arona Air Show 2022, in vista del grande afflusso di visitatori previsto alla manifestazione. A queste s'aggiungono anche 12 corse effettuate, come di consueto, da equipaggi di Trenitalia. (ANSA).