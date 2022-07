Morta Francesca Gentile Camerana, presidente Lingotto Musica

(ANSA) - TORINO, 08 LUG - E' morta Francesca Gentile Camerana, presidente di Lingotto Musica e direttore artistico della De Sono Associazione per la Musica. Lo rendono noto le due associazioni da lei fondate, che "si uniscono con affetto al dolore della famiglia per il grave lutto che colpisce la Città di Torino e tutto il mondo della musica".

"La sua storia - sottolineano - è stata contraddistinta da un instancabile impegno in favore della cultura, raccogliendo il sostegno di tante famiglie, aziende e istituzioni piemontesi: con Lingotto Musica ha reso Torino crocevia del grande sinfonismo internazionale e al tempo stesso con la De Sono ha dato un modello originale di sostegno a giovani musicisti emergenti".

Malata da tempo, ha continuato fino all'ultimo a seguire le due Associazioni. Fin dal 1978, con i primi interventi nell'ambito della formazione, Francesca Gentile Camerana aveva individuato la sua missione nell'aiutare musicisti giunti alle soglie del concertismo. La nascita della De Sono, nel 1988, è stata la naturale evoluzione di un progetto destinato a consolidare le aspirazioni e le speranze dei giovani. A partire dal 1994, con la fondazione di Lingotto Musica, ha offerto l'opportunità alla Città di Torino e a tutti gli appassionati di ascoltare le migliori orchestre internazionali, come Berliner e Wiener Philharmoniker, London Symphony, Mariinskij Orchestra, Claudio Abbado, Riccardo Muti, Valery Gergiev, Daniel Harding, Martha Argerich, Yo-Yo Ma. Al 2012 risale la nascita del progetto con la Fondazione Renzo Giubergia a sostegno degli astri nascenti del sistema formativo internazionale. È del 2017 l'ultima collaborazione curata da Francesca Gentile Camerana con la Fondazione Agnelli per portare l'educazione all'ascolto nelle scuole secondarie di tutta Italia. Il progetto più recente, Livemotiv, è dedicato alla memoria di Gianluigi Gobetti e ha già raggiunto 1.200 ragazzi e ragazze, con lezioni-concerto. (ANSA).