Mobilità ciclabile, Piemonte punta al raddoppio entro 2030

Con il 3,5% di spostamenti in bici, il mezzo che cresce di più, con un aumento del 34% dal 2001, il Piemonte è al di sopra della media nazionale per uso delle due ruote. Una percentuale però ben lontana dagli standard europei, che dunque la Regione vuole far crescere, superando il raddoppio entro il 2030 e arrivando almeno al 17% nel 2050, con l'obiettivo, dice il presidente, Alberto Cirio, di "farla diventare la prima regione d'Europa per numero di chilometri di piste ciclabili attrezzate e strutturate". Per raggiungere lo scopo la Regione ha messo a punto il nuovo piano regionale della mobilità ciclistica che, puntando su tre pilastri, infrastrutture, cultura e governance, ha come obiettivi non solo l'aumento del numero di spostamenti in bicicletta, quotidiani e per turismo, ma anche eliminare gli incidenti mortali entro il 2050 e ridurre l'inattività fisica e la sedentarietà del 15%.

Focus principale, le infrastrutture di lunga percorrenza, con il completamento del sistema delle ciclovie turistiche europee e nazionali. Si punta poi a connettere la rete cicloturistica e le reti per la mobilità quotidiana, favorire l'intermodalità con il trasporto pubblico, migliorare i servizi al ciclista. La rete di interesse regionale conta 27 itinerari turistici per circa 3.000 chilometri e 4 cluster per la mobilità sistematica, ossia 'Superciclabili' per il pendolarismo dei bacini di mobilità pendolare per circa 250 chilometri.