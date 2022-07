In gita coi muli che forniscono rifugi delle Alpi Marittime

(ANSA) - CUNEO, 08 LUG - Come al tempo delle antiche vie del sale, che attraversano le Alpi, anche quest'estate i muli sono tornati sui sentieri del parco delle Alpi Marittime e del Marguareis, in provincia di Cuneo: il parco da tempo promuove l'utilizzo degli animali da soma per rifornire i rifugi alpini, in alternativa all'elicottero. Scrivono dall'area protetta: "Un'iniziativa che si è rivelata negli anni molto soddisfacente, grazie al mulattiere Luciano Ellena di Chiusa Pesio". Che racconterà la sua esperienza in due incontri pubblici: stasera nella sede del Parco a Valdieri in piazza Regina Elena, domani a Chiusa Pesio in piazza Cavour, sempre alle 21.

Durante l'estate sono stati programmati 45 viaggi per approvvigionare le strutture in quota e per trasportare a valle i rifiuti. C'è anche "A passo di mulo", otto uscite aperte al pubblico (gratuite e su prenotazione) per salire ai rifugi con una guida-parco con cui approfondire la conoscenza dell'ambiente naturale e scoprire la complessità degli ecosistemi alpini. "A passo di mulo" inaugura domenica 10 luglio con la salita al rifugio Dante Livio Bianco (valle Gesso). Le altre uscite sono programmate nelle domeniche a seguire: 17 luglio al rifugio Genova; 24 luglio al rifugio Bozano; 31 luglio al rifugio Remondino; 7 agosto al rifugio Garelli;14 agosto al rifugio Questa; 21 agosto al rifugio Morelli e 28 agosto al rifugio Ellena Soria. (ANSA).