Fisco: Piemonte,Agenzia Entrate apre sportello videochiamata

(ANSA) - TORINO, 08 LUG - Dopo una fase sperimentale avviata a Torino nel dicembre scorso, l'Agenzia delle Entrate estende a tutto il Piemonte il servizio di assistenza in videochiamata, un vero e proprio sportello a distanza che rende possibili tutte le operazioni dello sportello fisico, inclusa la firma di documenti. Nei primi 6 mesi di operatività, a Torino sono state fatte quasi 3.000 prenotazioni, pari a circa 51% dei posti disponibili. Pertanto il servizio ha le potenzialità per essere esteso.

L'appuntamento va prenotato nell'area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Sarà sufficiente collegarsi da pc, smartphone e tablet e dialogare in video con un addetto per fare le operazioni. La piattaforma tramite cui avviene il collegamento semplifica le procedure di riconoscimento del contribuente e permette lo scambio di documentazione anche firmata digitalmente. Per agevolare l'interazione sono stati predisposti dei moduli che possono essere usati durante l'appuntamento o compilati dal contribuente preventivamente.

Per prenotare un appuntamento a distanza basta accedere all'area riservata del sito utilizzando le credenziali Spid o Cie ed entrare nella pagina 'Appuntamenti e contatti'. È possibile collegarsi da computer, smartphone o tablet.

Ma ci sono anche servizi in modalità digitale a cui il contribuente può accedere in completa autonomia con pochi click, dalla richiesta di rateizzazione alla presentazione di una istanza di sospensione della riscossione, dalla verifica della situazione debitoria al pagamento delle cartelle. (ANSA).