Torinese Teoresi partner di bioPmed per medicina futuro

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - Teoresi, società internazionale di servizi di ingegneria con sede a Torino, è diventata partner di bioPmed, polo dell'innovazione piemontese negli ambiti healthcare e life sciences, composto da circa 400 membri, fra aziende, centri di ricerca, fondazioni e associazioni, con lo scopo di proseguire le sperimentazioni che da qualche anno conduce sulle tecnologie di frontiera per la medicina del futuro e creare nuove sinergie col territorio. Fra le tecnologie di frontiera che stanno già definendo la medicina del futuro, Teoresi ne individua 5: Intelligenza Artificiale e machine learning applicate alla telemedicina, l'utilizzo di modelli in silico e digital twin per testare i farmaci, i dispositivi indossabili per la sicurezza dei malati, la nanotecnologia applicata alla ricerca oncologica e la realtà aumentata per rallentare il declino cognitivo degli anziani. "La partnership con BioPMed testimonia il nostro interesse a orientare la ricerca e l'identificazione di soluzioni concretamente applicabili nel contesto dei mercati e dei principali trend dell'ambito della medicina, al fine di avere un impatto non solo sulla salute dei pazienti ma anche nel sistema sanitario", spiega Beatrice Borgia, chief corporate development officer di Teoresi. (ANSA).