Riaperto il rinnovato Museo di Santa Croce a Bosco Marengo

(ANSA) - BOSCO MARENGO, 07 LUG - Riaperto, con un allestimento rinnovato, il Museo di Santa Croce nel complesso di Bosco Marengo (Alessandria). Chiesa e convento domenicano - voluti da Papa San Pio V, l'unico pontefice piemontese della storia, al secolo Antonio Michele Ghislieri nato a Bosco nel 1504 - costituiscono uno dei massimi monumenti della storia religiosa e dell'arte del Cinquecento in Italia. Tra gli artisti coinvolti Giorgio Vasari. Nel 2016 ha ottenuto il secondo posto nella classifica nazionale del censimento 'I Luoghi del Cuore', promosso dal FAI. Tra i finanziatori del cantiere Intesa Sanpaolo, Fondazioni CrA, Fondazione CRT, Cariplo, Consulta per la valorizzazione beni artistici e culturali dell'Alessandrino, Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno, privati e Comune. Il nuovo percorso espositivo è stato progettato dalla torinese Loredana Iacopino.

"Dopo una lunga attesa, anche e soprattutto a causa della pandemia Covid 19, siamo orgogliosi di questa riapertura, che si inserisce nell'anno 450esimo della morte di Pio V", sottolinea il sindaco di Bosco Marengo, Gianfranco Gazzaniga. "Emozione e soddisfazione", le parole di Beatrice Bentivoglio-Ravasio, segretario Ministero Cultura per il Piemonte. Ora si attende il restauro dell'organo della chiesa. (ANSA).