Musica: concerto di Ferragosto in diretta Rai sarà a Limone

(ANSA) - CUNEO, 07 LUG - Il concerto di Ferragosto nel 2022 tornerà a Limone Piemonte (Cuneo) come nel 2019. Lo ha scritto la Provincia di Cuneo in una nota, dove si legge che "la conferma si avrà soltanto la prossima settimana". Il concerto ogni anno viene trasmesso in diretta nazionale su Rai Tre e Rai Sat dalle 12,45 e da 42 anni porta sulle montagne piemontesi la musica classica. A esibirsi l'orchestra sinfonica Bartolomeo Bruni della città di Cuneo (oltre 60 elementi) e la sede del concerto sarà la conca delle piste da sci alla capanna Niculin.

Limone aveva già ospitato l'edizione 2019 "prima della pandemia e della tempesta Alex che nel 2020 sconvolse l'alta valle Vermenagna" come scrive ancora la Provincia. Ancora: "La 42ª edizione della manifestazione, nata e cresciuta nella Granda, tornerà in presenza per tutti, dopo le edizioni su invito e ad accesso limitato del 2020 al castello di Casotto a Garessio e del 2021 al santuario di Castelmagno.

La Rai ha rinnovato l'anno scorso la convenzione triennale con gli enti locali cuneesi per mantenere il concerto nella Granda, a rotazione tra Cuneese, Saluzzese e Monregalese". Il documento era stato siglato da Provincia, Camera di Commercio di Cuneo, Rai, Atl del Cuneese, Orchestra Bruni, Fondazioni bancarie Crc e Crt. (ANSA).