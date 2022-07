Lavoro: torinese Polliotto nel cda di Anpal Servizi

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - L'avvocato cassazionista torinese Patrizia Polliotto entra nel cda di Anpal Servizi, la società in house controllata da ANPAL (Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro), organismo di diritto pubblico vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

"Esprimo vivo ringraziamento per la fiducia accordatami nel conferimento di questo incarico. Confermo il massimo impegno in un momento storico di delicata transizione economica per il Paese, in cui l'attenzione alla ricerca di idonee linee guida per lo sviluppo del lavoro assume un'importanza strategica sempre più rilevante"", dichiara il legale torinese, fresca di nomina in qualità consigliere insieme al manager Pietro Novelli.

Il nuovo Presidente è Cristina Tajani.

Patrizia Polliotto è presidente dell'Organismo di Garanzia della Juventus, degli ospedali milanesi Galeazzi, Sant'Ambrogio e San Siro del Gruppo San Donato, ed è membro dei cda di Reply, Vincenzo Zucchi Spa, NB Aurora ed è presidente e componente di vari organismi di vigilanza, tra cui della Fondazione Compagnia di San Paolo.

In passato ha ricoperto incarichi in società quali 'Finmeccanica' e 'Viasat Group' e presiede dal 2010 il Comitato Regionale del Piemonte dell'Unione Nazionale Consumatori.

