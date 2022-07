In the name of Peace, maratona di cinema e di pace

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - L'Associazione Museo Nazionale del Cinema (Amnc) e il Centro Studi Sereno Regis propongono In the name of Peace una maratona di cinema di pace e non violenza in due serate consecutive, l'11 e 12 luglio, a Torino presso Cascina Roccafranca e Arena Monterosa. Saranno presentati i film e i giovani autrici e autori under 35 che hanno partecipato al concorso cinematografico nazionale Lavori in corto - gli occhiali di Gandhi, dedicato a opere che ragionano sulle tematiche della pace e della nonviolenza e che sono state selezionate da una giuria di esperti per concorrere alla vincita dei tre premi in palio.

"Confrontarsi con il tema della nonviolenza significa anzitutto squarciare quel velo di invisibilità che occulta le realtà degli ultimi e dei fragili e che diventa negazione violenta dei diritti. È questa, dunque, la sfida lanciata ai giovani autori del concorso. Dai minori agli anziani, dai profughi alle minoranze di genere passando per i diritti ambientali, gli Occhiali di Gandhi diventano un filtro simbolico attraverso il quale osservare il nostro tempo e riconoscerlo.", spiega il coordinatore e responsabile della selezione del concorso, Marco Sandrone.

La maratona di proiezioni inizia lunedì 11 luglio alle 21.30 nell'ampio cortile della casa di quartiere Cascina Roccafranca (via Rubino 45) con la prima serata di proiezioni dei film in concorso e si conclude martedì 12 luglio alle 21.30 presso il CineTeatro Monterosa (via Brandizzo 65) con il secondo slot di film in concorso e la premiazione finale. Tutte le proiezioni sono a ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili. Il programma prevede la proiezione di undici film di cui tre in anteprima nazionale e quattro in anteprima regionale. (ANSA).