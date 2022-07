Ciclismo: a Quattordio unico evento italiano Mondiale Gravel

(ANSA) - ALESSANDRIA, 07 LUG - Iscrizioni aperte per l'unica tappa italiana delle 'UCI Gravel World Series', campionato mondiale di Gravel, che si svolgerà a Quattordio il 3 settembre.

Un appuntamento dedicato agli appassionati del ciclismo, che rientra nella Monsterrato-Strade Bianche Monferrato e trasformerà l'Alessandrino nel riferimento italiano della disciplina. Nata nel Midwest degli Usa 15 anni fa, la gravel è cresciuta in popolarità in tutto il mondo. Combina elementi di strada e mountain bike e si svolge principalmente su strade non chiuse al traffico (ghiaia, piste forestali, strade agricole, ciottoli). La 'UCI Gravel World Series' prevede 12 gare in 4 continenti, dove qualificarsi per i nuovi Campionati del mondo dell'autunno. Iniziata il 3 aprile nelle Filippine, è proseguita negli Stati Uniti, poi in Australia per approdare in Europa.

Dopo il turno del Belgio, la IX tappa si terrà a Quattordio, con la possibilità di scelta tra 2 percorsi: il 'Diavolo Rosso Gerbi (65 Km) e l"Elisio Rivera' (125). Domenica 4 settembre si terrà la classica cicloturistica de La Monsterrato, in libera escursione personale sugli stessi due percorsi che il giorno prima avranno ospitato la prova agonistica. (ANSA).