Arte e moda, Orogenesi alla galleria Marco Polo

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - Arte e moda: Orogenesi di Marco Stefanelli è la presentazione in anteprima, dall'8 al 12 luglio, della mostra che sarà allestita alla Galleria Marco Polo, in corso Vittorio Emanuele II 86, a Torino, durante ContemporaryArt, il mese che Città e Regione dedicano all'arte contemporanea. Un 'assaggio' dell'esposizione e, al tempo stesso, un evento che inaugura un percorso nuovo all'interno della Galleria che espone abiti vintage, oggetti di modernariato e antiquariato.

"Da sempre cerco di allestire il mio spazio come un luogo accogliente e stimolante anche grazie a contrasti arditi che a volte spiazzano l'occhio abituato a rimandi consolidati.

Collegare l'opera artistica che trae genesi da svariati percorsi individuali alla moda, alla forma, al taglio, alla storia di famosi couturier o di giovani designer è il contributo che vorrei nascesse da queste compresenze", spiega Monica Bruno, curatrice, esperta di moda e proprietaria di Marco Polo. (ANSA).