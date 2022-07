Api Torino, torna alla presidenza Fabrizio Cellino

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - Torna alla guida dell'Api Torino Fabrizio Cellino. La nomina è avvenuta oggi nell'ambito della prima riunione del nuovo consiglio direttivo. Cellino, 51 anni amministratore delegato della Cellino srl, è già stato presidente dell'Api dal 2009 al 2014 e guiderà l'associazione per il prossimo quadriennio. Sostituisce Corrado Alberto (che ha svolto due mandati). Con una lunga esperienza in ambito associativo, iniziata con il Gruppo Giovani Imprenditori fino alla carica di vicepresidente di Confapi, Cellino è a capo di un importante gruppo industriale attivo nella filiera della mobilità con stabilimenti in Italia e nel mondo.

Il nuovo consiglio direttivo, nominato dalle quasi duemila aziende associate, è composto da nomi che rappresentano la storia e la continuità, ma anche da imprenditori giovani. Allo stesso tavolo siedono rappresentanti di grandi imprese con migliaia di dipendenti e imprenditori rappresentanti di piccole e medie realtà del territorio. Significativa la presenza femminile.

"L'obiettivo del mio mandato - dice Cellino - è rappresentare tutte le filiere industriali, il territorio e il nostro paese: non dobbiamo dimenticare che l'Italia è il secondo paese manifatturiero d'Europa. La squadra con cui lavorerò raccoglie in modo equilibrato alcune grandi imprese del territorio con altre rappresentative piccole e medie imprese, dando spazio anche alle nuove leve imprenditoriali oltre che all'imprenditoria femminile. Una squadra importante che dovrà affrontare da subito i notevoli problemi del sistema industriale torinese ma, soprattutto, sarà motore di nuove iniziative per lo sviluppo e la crescita". (ANSA).