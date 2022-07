Asti: Conapo, da roghi in campo nomadi gravissimo rischio

(ANSA) - ASTI, 05 LUG - Nel campo nomadi di via Guerra ad Asti vengono bruciate anche bombole del gas e altro materiale infiammabile. E' l'allarme lanciato dal Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, dopo l'ultimo rogo di rifiuti che ha visto impegnati i vigili del fuoco per ore. Il segretario provinciale Mirko Canicattì ha scritto una lettera indirizzata al prefetto di Asti, Claudio Ventrice, e al sindaco Maurizio Rasero.

"Ogni giorno - denuncia il sindacato - gli operatori del soccorso mettono a repentaglio la propria vita e le istituzioni non possono più rimanere a guardare. Occorre un intervento forte e subito. Non si può più aspettare. E' un problema che deve essere affrontato perché ad aspettare ancora si finisce con il correre il rischio che l'Italia senta parlare di Asti come, tragicamente, nel novembre 2019, sentì parlare di Quargnento (dove un'esplosione in un cascinale provocò tre morti, ndr). Ed è un rischio che non si può correre". (ANSA).