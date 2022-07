Torna il raduno Internazionale Madonnina dei Centauri

(ANSA) - ALESSANDRIA, 04 LUG - Dopo due anni di sosta forzata causa restrizioni Covid, ritorna - dall'8 al 10 luglio - il 'Motoraduno Internazionale Madonnina dei Centauri' nell'area dei giardini pubblici di viale della Repubblica, ad Alessandria.

L'obiettivo, per l'edizione numero 77, è di 2.000 iscrizioni per una manifestazione che interessa anche . Sabato e domenica protagonista anche la vicina Castellazzo Bormida, dove nel 1946 il dottor Marco Re diede vita all'evento unico nel settore del mototurismo. Proprio in paese sorge il Santuario della Beata Vergine della Creta, patrona dei centauri. Dall'estero sono attese le delegazioni di Belgio, Francia, Spagna e Svizzera, forse anche di Portogallo e Olanda. Giornata clou, dopo la messa in Santuario domenica con il corteo ufficiale che raggiungerà Alessandria sfilando davanti al palco delle autorità in piazza Garibaldi. "Si tratta dell'evento europeo più importante per la nostra città", rimarca il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante Presidente d'onore della manifestazione Ivo Odasso, imprenditore della 'Plastic Bike' (componentistica per moto impegnate nei maggiori Campionati del mondo) di Predosa. (ANSA).