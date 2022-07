Siccità: Cirio, oggi arriva decreto emergenza

(ANSA) - TORINO, 04 LUG - "Oggi sarà il giorno del decreto di emergenza, abbiamo lavorato sabato e domenica per affinare il dossier perché era necessario introdurre tutti gli elementi e gli interventi che noi riteniamo necessari ora per garantire l'approvvigionamento idrico. Perché noi da una parte con lo stato di emergenza riceviamo risorse per coprire i danni che oggi in Italia sono oltre 1 miliardo, ma dall'altra abbiamo anche il dovere di impedire che i danni siano ancora maggiori: quindi tutte le azioni che si possono fare nell'immediatezza, con le risorse o gli sgravi della burocrazia, vanno fatte e realizzate". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, interpellato sulla siccità a margine di un convegno sulla protezione dei dati oggi a Torino. (ANSA).