Regione, firmati due accordi di sviluppo con partenariati

(ANSA) - TORINO, 04 LUG - E' stato firmato oggi, ad Asti, il protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e il partenariato "Monferrato Heritage Unesco". A sottoscriverlo il presidente della Regione Alberto Cirio e Maurizio Rasero, sindaco di Asti, Comune capofila dei 52 firmatari. "Lavorare in gruppo per lo sviluppo territoriale è la chiave per raggiungere il nostro scopo; accedere a fondi specifici. - hanno detto Cirio e il vicepresidente della Regione Fabio Carosso - I sindaci devono ragionare quindi non più solo come comune, ma come comunità. Non si tratta di un documento di intenti, ma di un contratto per dare forza concreta ai nostri territori nell'attribuzione di fondi, spesso complessa per i piccoli comuni. In autunno faremo una nuova assemblea operativa". Gli fa eco il sindaco Rasero: "Crediamo in questo percorso che va verso la condivisione e lo sviluppo. Un comune capoluogo non può crescere se non c'è sviluppo sul territorio e viceversa. Se si vince, si vince tutti insieme".

Gli obiettivi dell'accordo sono rivolti al "raggiungimento della coesione sociale, economica e territoriale dell'intera area delineata dal partenariato attraverso una crescita intelligente, sostenibile ed esclusiva. Il partenariato punta anche ad attuare politiche comunitarie attraverso il reperimento di specifici fondi europei e ad accedere ad altre tipologie di fondi pubblici e privati.

A Castagnole delle Lanze è stato firmato un accordo analogo a quello siglato ad Asti, il protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e il Partenariato "Terre di Langa e Monferrato", che raggruppa un altro grande pool di comuni. (ANSA).