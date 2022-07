Incidenti montagna: alpinista ferito in Valle Antrona

(ANSA) - TORINO, 03 LUG - Un alpinista è precipitato dalla parete che stava scalando ed è rimasto appeso alla corda ma si è ferito in modo grave. E' successo in alta valle Antrona (Vco).

L'uomo stava affrontando la parete del Mittelruck insieme a un compagno, che ha dato l'allarme.

Sul posto è intervenuto il soccorso alpino. Un operatore è stato verricellato da un elicottero per mettere in sicurezza l'alpinista che è poi stato recuperato e portato in ospedale in codice rosso. (ANSA).