MGM Mondo del vino, approvato piano sviluppo da 23,4 mln

MGM Mondo Del Vino spa investe 23,4 milioni di euro per gli stabilimenti di Priocca (Cuneo) e Acqui Terme (Alessandria). E' stato infatti approvato il contratto di sviluppo presentato dalla società, agevolato dal fondo perduto concesso dal Mise di 8,8 milioni attraverso Invitalia. Il piano di investimenti, che porterà a un aumento della capacità produttiva del 141% nelle due sedi, dovrà essere completato entro dicembre 2024, per andare a regime nel 2025 e porterà un aumento di almeno 21 nuovi posti di lavoro.

"I contratti di sviluppo - spiega il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti - mirano a incentivare processi di trasformazione e commercializzazione innovativi che favoriscono la competitività dell'impresa e la creazione di nuova occupazione".

. "Questo importante risultato frutto di un efficace lavoro di squadra del team di Mondodelvino - commentato Massimo Romani, ad del gruppo - contribuirà in maniera decisiva allo sviluppo del nostro piano industriale e di investimenti orientato alla crescita sui territori dove siamo presenti secondo i driver che ci siamo posti come prioritari: qualità del prodotto, nuova occupazione e impegno nella sostenibilità".

GM Mondo del vino, azienda del gruppo Botter-Mondodelvino, promosso dal fondo Clessidra Private Equity, è stata fondata 30 anni fa ed è da 20 anni presente sul territorio piemontese.