Il contemporaneo in scena "Sul filo del circo"

(ANSA) - TORINO, 01 LUG - Il Festival internazionale e multidisciplinare "Sul Filo del Circo" festeggia la ventesima edizione e lo fa in grande: a partire da questa sera, fra l'1 e il 9 luglio 2022, andranno in scena i più innovativi artisti di circo contemporaneo, fra grandi nomi e giovanissime e talentuose compagnie: in totale saranno 12 le formazioni artistiche che si avvicenderanno sui palcoscenici allestiti all'interno del parco culturale Le Serre di Grugliasco (Torino), cui quest'anno si aggiunge anche quello del Teatro Astra di Torino, che ospiterà la compagnia francese Le Plus Petit Cirque du Monde.

Saranno 26 le repliche aperte al pubblico, con una media di 3-4 spettacoli al giorno pensati per permettere, a chi lo desidererà, di avere un'esperienza immersiva nel mondo del circo contemporaneo e non solo, per serate uniche di spettacolo, godendo dei meravigliosi spazi che si trovano all'interno del Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, alle porte di Torino. In totale saranno ben 6 le prime nazionali e 2 le prime regionali.

"Il progetto storico Sul Filo del Circo, nato 21 anni fa per mano della Città di Grugliasco e approdato quest'anno alla 20esima edizione, trova coerenza all'interno del neonato progetto del centro di produzione blucinQue/Nice assieme agli altri quattro Nice Festival di Torino, Settimo, Moncalieri e Chieri e ne è il progetto di punta - spiega il direttore di produzione del centro blucinQue/Nice, Paolo Stratta -. Nota ulteriore di questa edizione, la presenza di spettacoli coprodotti, nazionali e internazionali, di grande livello, come quelli della danzatrice Marigia Maggipinto, già interprete di Pina Bausch, e del maestro della scena internazionale Jérôme Thomasal pari di compagnie talentuose come Duo Kaos e Collettivo 6tu". (ANSA).