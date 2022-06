Ufficio Pio, 9,3 milioni nel 2021 per oltre 14.000 persone

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - La Fondazione Ufficio Pio ha stanziato 9,3 milioni di euro nel 2021, fra trasferimenti monetari e servizi, soprattutto per contrastare la povertà minorile. In tutto sono state coinvolte 14.183 persone, tra adulti, minori, studenti e anziani, attraverso 9 Programmi. Il bilancio sociale, redatto secondo le nuove Linee Guida del Ministero del Lavoro, è stato presentato dal presidente Marco Sisti, in un incontro al quale hanno partecipato gli assessori Maurizio Marrone e Jacopo Rosatelli e il segretario generale della Compagnia di San Paolo, Alberto Anfossi. Il 90% dei beneficiari degli interventi dell'Ufficio Pio, ente strumentale della Compagnia di San Paolo, risiede nella Città di Torino e, di questi, quasi la metà nelle circoscrizioni 5 e 6. Nel 2021 il programma Traguardi ha accolto 665 nuove famiglie con almeno un minore, per un totale di 1.458 famiglie seguite. Le bambine e i bambini che hanno partecipato a Estate Ragazzi, organizzata con il Comune di Torino e Iter e con il contributo dell'Ufficio Pio, sono più di 2.900 (più del doppio rispetto all'anno precedente).

Nel 2021 Will, il programma rivolto a famiglie con figli e figlie che frequentano la scuola secondaria di primo grado, ha visto la partecipazione di circa 330 famiglie, mentre Percorsi, che si rivolge agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, conta 1.564 studenti. Il sostegno alle famiglie con figli in età scolare si è concretizzato anche con DigitAll, progetto sperimentale volto alla riduzione del divario digitale. "La Compagnia San Paolo trasferisce all'Ufficio Pio fra i 12 e i 13 milioni, una goccia in un mare di bisogni in aumento" ha detto Anfossi. (ANSA).