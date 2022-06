Termovalorizzatore Cavaglià,commissione Regione in Valledora

(ANSA) - CAVAGLIÀ, 30 GIU - Sopralluogo della commissione ambiente del consiglio regionale con il presidente Angelo Dago e i consiglieri Letizia Nicotra e Gianluca Gavazza a Cavaglià (Biella) dove la società A2A ha presentato un progetto per realizzare un termovalorizzatore di rifiuti Presenti anche i sindaci di Cavaglià, Santhià, Alice Castello, Roppolo e Tronzano Vercellese, oltre che i presidenti della Provincia di Vercelli e di Biella.

"Oggi - spiegano Dago, Nicotra e Gavazza - abbiamo potuto constatare un'intensiva attività estrattiva nelle cave di ghiaia, ma abbiamo anche scoperto un territorio che adesso guarda all'agricoltura e al turismo per il proprio futuro".

Inoltre, il gruppo francese Pierre et Vacances ha espresso l'intenzione di costruire un villaggio turistico con 800 unità abitative tra i boschi a circa 2,5 chilometri in linea d'aria dal sito individuato per il termovalorizzatore.

"La Regione Piemonte ha particolarmente a cuore questa zona - - è stato sottolineato - e lo dimostra tanto la decisione dell'assessore all'ambiente Matteo Marnati di inserire vincoli ancora più stringenti a difesa della Valledora quanto il sopralluogo di questa mattina, un'occasione di confronto attesa ormai da anni". (ANSA).