Teatro: Festival delle Colline Torinesi sul tema dei confini

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Torna il Festival delle Colline Torinesi d'autunno, in programma dall'11 ottobre al 6 novembre con 7 prime, 8 produzioni, e 20 spettacoli. La storica rassegna teatrale è sempre organizzata dal Tpe - Teatro Astra in collaborazione con la Fondazione Merz, nei cui spazi, specie durante la settimana di ContemporaryArt, avranno luogo gli appuntamenti di teatro performativo.

Il tema del Festival è quello dei confini e degli sconfinamenti: un percorso che accompagna al superamento dei molti steccati posti tra i linguaggi artistici, ma che riflette anche sugli sconfinamenti generati dalle guerre, e sulle diaspore degli artisti perseguitati.

Il Belgio sarà il Paese ospite, in particolare con il ritratto di Mette Ingvartsen, coreografa e danzatrice, che inizierà da Torino la sua prima tournée italiana il suo ultimo lavoro, The Dancing Public (Teatro Astra, 28 e 29 ottobre), in cui esplora l'estasi del ballo.

Altra conferma è la Monografia d'artista, quest'anno dedicata ai Motus, con il loro spettacolo cult, MDLSX (Teatro Astra, 30 e 31 ottobre), ispirato a un celebre romanzo e alla vita stessa dell'interprete Silvia Calderoni.

Debutto atteso per Of The Nightingale I Envy The Fate (Fondazione Merz, 4, 5, 6 novembre) di Stefania Tansini, ispirato all'eroina tragica Cassandra, profetessa di sciagure. L'appuntamento internazionale che inaugura la ventisettesima edizione del Festival è invece con il gruppo catalano El Conde de Torrefiel il cui ultimo spettacolo, Una Imagen Interior (Teatro Astra, 11 e 12 ottobre), è coprodotto da Festival e Fondazione Tpe e viene presentato a Torino in prima nazionale insieme alla Fondazione Piemonte dal Vivo. Si rivede a Torino anche il collettivo femminile tedesco She She Pop con Hexploitation (Teatro Astra, 25 e 26 ottobre). (ANSA).